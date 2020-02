Sbanda e centra le auto in sosta, incidente in via Svevo

Alle 14:30 circa una Lancia è finita fuori strada andando a sbattere contro alcune auto in sosta regolarmente posteggiate in via Svevo. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Capodistria. Nell'impatto il conducente della Lancia avrebbe riportato ferite lievi e avrebbe rifiutato i soccorsi. Sul posto, oltre al 118, è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi. Ancora da chiarire le cause del sinistro. Rallentamenti al traffico.