Si cappotta e finisce sulle auto in sosta, brutto incidente sul ponte di Roiano

Brutto incidente poco dopo le 12 di oggi in via Udine. Una macchina di colore rosso si è cappottata all'altezza del ponte di Roiano ed è andata a sbattere contro una macchina in sosta causando danni alla portiera. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro le cui cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. La Polizia Locale ha istituito il senso unico alternato. La notizia è in aggiornamento.

