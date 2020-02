Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Incidente davanti alla Sinagoga: il VIDEO dell’intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di sabato 8 febbraio tra via Zanetti e via San Francesco. Nel video i Vigili del fuoco eseguono le procedure per caricare l’auto cappottata sul carro attrezzi. Ferita la conducente