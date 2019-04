Incidente in viale Campi Elisi: motociclista all'ospedale

Una brutta caduta dalla moto in viale Campi Elisi si è verificata intorno alle 15 di oggi, martedì 16 aprile. Il motociclista stava arrivando dalla zona del Museo Ferroviario quando ha toccato il cordolo di cemento che separa le due carreggiate, cadendo rovinosamente a terra. Intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica oltre che la Polizia, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Per fortuna le ferite riportate non sarebbero gravi ma il centauro è stato portato al pronto soccorso di Cattinara per accertameti