Incidente in viale Miramare: due feriti all'ospedale

Incidente in viale Miramare all'altezza del Bar Condor, dove uno scooter con due persone a bordo avrebbe tamponato un’auto che si era fermata per lasciar passare un pedone sulle strisce. Secondo le testimonianze il guidatore e il passeggero non sarebbero stati feriti in modo grave ma sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno portato i due al pronto soccorso di Cattinara. Su posto anche la Polizia Locale, che sta effettuando i rilievi per stabilire le dinamiche dell'incidente. La circolazione ha subito disagi per circa mezzora.