Due incidenti in A4: code tra Fernetti e Lisert

Incidente tra Duino e Monfalcone alle 9 di questa mattina, martedì 23 ottobre, in direzione nodo di Palmanova, nessun ferito ma con pesanti ricadute sul traffico. Si registrano code a tratti fra il valico di Fernetti e la barriera di Trieste Lisert, rallentamenti fra Trieste Lisert e il nodo di Palmanova e code a fisarmonica fra l’interconnessione A4/A23 e Latisana.

Il martedì, come ricorda Autovie venete, è il giorno di maggior traffico in autostrada e basta un piccolo incidente per creare congestioni e code. Così è stato oggi – martedì 23 ottobre – in A4, asse autostradale dove la percentuale di traffico pesante cresce costantemente. Un altro tamponamento è avvenuto fra un mezzo pesante e un veicolo leggero alle 7 e 20 del mattino fra San Giorgio e Latisana, in direzione Venezia. Nessuna conseguenza per le persone, ma congestione immediata del traffico.