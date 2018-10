Traffico di camion in autostrada, due incidenti e un ferito

Comunicazione di servizio

Nodo di Palmanova congestionato oggi, martedì 2 ottobre, a causa di un accumulo di mezzi pesanti e di due incidenti, accaduti uno verso le 9 e 30 in A23 e uno poco dopo le 10.30,00 in A4 fra Villesse e Palmanova. In A23, sono 3 le autovetture coinvolte in un tamponamento che ha bloccato il traffico. Un ferito, ma non incastrato e quindi soccorso rapidamente. Sulla A4, invece, il tamponamento ha coinvolto una cisterna e un furgone, che sono già stati spostati sulla piazzola di sosta, in attesa del soccorso meccanico.

Attualmente la coda, a tratti, si sviluppa fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in A4, mentre in A23 ci sono 4 chilometri di coda e il traffico è bloccato a causa dell’incidente. L’interconnessione fra A4 e A24, all’altezza di Palmanova, è un punto critico per quanto riguarda la fluidità del traffico soprattutto in due giornate: il martedì e il giovedì, perché in questi due giorni transitano i messi pesanti che consegnano le merci in andata e in ritorno. Si tratta di mezzi pesanti provenienti da Paesi lontani, che partono il lunedì, ma raggiungono il territorio del Friuli Venezia Giulia il martedì. Lo stesso vale per il rientro. Attraversano la regione il giovedì, tornando indietro, per arrivare a casa il venerdì sera o il sabato. I vettori che arrivano dall’Ucraina, dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia transitano principalmente attraverso il valico di Tarvisio, mentre quelli in arrivo da Ungheria, Romania, Serbia, Bosnia e, più in generale da tutti i Balcani, entrano a Trieste o Gorizia.

Importanti lavori sulla rete autostradale slovena, avranno una leggera ripercussione – per quanto riguarda i percorsi dei mezzi pesanti – anche sulla A4 Venezia Trieste. L’intervento riguarda il tratto Vipava-Nanos, lungo l’autostrada H4 che sarà chiusa al traffico dalla tarda serata di domenica 16 settembre a domenica 7 ottobre. Il traffico diretto verso Lubiana verrà deviato sulla viabilità ordinaria slovena, mentre i mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezza dovranno seguire l’itinerario verso Trieste – Lisert , anziché la A34 Villessa-Gorizia e uscire al Valico di Fernetti.