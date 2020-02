Ciclista investito a Muggia, 118 sul posto

Un ciclista è stato investito da una macchina appena fuori dalla galleria di via Roma a Muggia. Il sinistro si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le 16 e ha coinvolto un'automobile e un mezzo a due ruote. La dinamica risulta ancora poco chiara. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato del Commissariato della località rivierasca e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Il mezzo di soccorso ha preso in carico il malcapitato ciclista che non sembrerebbe essere in gravi condizioni. La notizia è in aggiornamento.