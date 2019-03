Fa inversione in Costiera e causa un incidente

Un'auto fa inversione a U sulla Strada Costiera e si schianta contro un altro mezzo. E'successo questa mattina, venerdì 1 marzo, intorno alle 8:30. Per fortuna le persone sono rimaste pressoché illese. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i Carabinieri per la messa in sicurezza e la gestione del traffico. La notizia è in aggiornamento