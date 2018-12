Investimento in via Flavia, sul posto il 118

Una persona è stata investita in via Flavia, all'altezza del cimitero di Sant'Anna, alle 7:40 di oggi, giovedì 20 dicembre. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Polizia Locale, che ha allestito il senso unico alternato e sta effettuando i rilievi. Le dinamiche sono al vaglio delle autorità, il traffico sta subendo rallentamenti in entrambe le direzioni. Notizia in aggiornamento.