Investimento sulle strisce in foro Ulpiano: sul posto il 118

Investita una persona sulle strisce in foro Ulpiano, nell'intersezione con via Fabio Severo: è successo stamattina, giovedì 28 novembre, intorno alle 10:30. Una Smart guidata da un uomo di 67 anni con iniziali B. P. ha investito C.A., un uomo di 35 anni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gli operatori del 118, tuttavia il pedone non avrebbe riportato ferite gravi.