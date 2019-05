Investimento pedonale in via Marchesetti: donna all'ospedale

Investimento pedonale alle 17:30 di oggi, 17 maggio, in via Marchesetti all'incrocio con via San Pasquale. Una donna del '79, A.H.E.S.L., è stata investita da una Honda 125 condotta da un'altra donna del '74, D.A.

La dinamica

Secondo i primi rilievi, la donna in sella alla moto avrebbe superato l'autobus della linea 25 fermo alla fermata in prossimità dell'attraversamento pedonale e avrebbe omesso la precedenza al pedone.

La donna, a causa dell'impatto, ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo. Ferita anche la conducente della moto.

Oltre al personale del 118, sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.