Investito da un bus in via Mazzini: ferito un anziano

Un uomo anziano è stato investito da un autobus in prossimità delle strisce pedonali in via Mazzini. L'incidente si è verificato intorno alle 19 di oggi, 31 ottobre, nelle vicinanze di piazza della Repubblica. Sul posto la Polizia Locale, ambulanza e automedica. La vittima, all'arrivo dei soccorsi, era ancora cosciente, ma sembra abbia perso molto sangue.

Tutta da accertare la dinamica, che è al vaglio degli agenti intervenuti con due pattuglie. La via è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento