Morto l'84enne investito ieri in via Grego

È deceduto all'ospedale di Cattinara L.Z., l'uomo di 84 anni investito in via Grego alle 8:02 di ieri, giovedì 31 ottobre. L'incidente era successo all'altezza del civico 22: l'anziano stava attraversando fuori dalle strisce pedonali quando è stato travolto da una donna di 29 anni con iniziali G.P., che procedeva in direzione Case dei Puffi alla guida di una Fiat Panda. Sul posto sono accorsi la Polizia Locale e i sanitari del 118 con automedica ma da subito le condizioni dell'uomo sono apparse molto gravi. È infatti deceduto in ospedale qualche ora dopo.

Nella stessa giornata, intorno alle sei del pomeriggio, un altro anziano è stato investito in prossimità di un attraversamento pedonale in via Mazzini.