Investimento in viale D’Annunzio: donna all’ospedale

Investito un pedone in viale D'Annunzio: si tratta di una donna sulla cinquantina che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un'auto guidata da un uomo sulla quarantina, probabilmente abbagliato dal sole. Il fatto è accaduto intorno alle 10 del mattino di oggi, martedì 5 febbraio, è intervenuta la Polizia Locale e l'ambulanza del 118 che ha portato la signora al pronto soccorso di Cattinara. Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe stata ferita in modo grave. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.