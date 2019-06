Investita davanti all'ospedale di Cattinara: 70enne al pronto soccorso

Una donna di 69 anni è stata investita proprio davanti all'ospedale di Cattinara intorno alle 14 di questo pomeriggio, venerdì 21 giugno. Intervenuta sul posto la Polizia Locale e due ambulanze del 118 con automedica. La signora, come è facile immaginare, è stata trasportata in brevissimo tempo al pronto soccorso. Le è stato assegnato il codice verde e le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo le prime testimonianze sarebbe accaduto sulle strisce pedonali.