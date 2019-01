Investita da un autobus sulle rive: è grave

Attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali e viene travolta da un autobus della Trieste Trasporti (linea 11). È successo intorno alle 15 di oggi, giovedì 17 gennaio, in riva 3 Novembre, in prossimità della chiesa greco-ortodossa. La vittima è una donna di cui non sono state rese note le generalità e che avrebbe riportato gravi traumi. Dalle prime ricostruzioni sembra stesse viaggiando sulla linea 10, per poi scendere e "sbucare all'improvviso" (come riferito da alcuni astanti) nella traiettoria dell'autobus, che non sarebbe riuscito a frenare in tempo. Intervenuta in codice rosso l'ambulanza del 118 che ha portato la signora all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi, a loro il compito di accertare le dinamiche dell'incidente. Il traffico è regolare, eccetto la zona davanti alla chiesa. Spostato il capolinea della 10.

