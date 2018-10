Investito in via del Carso a Gorizia: ferito grave in codice rosso

Investimento grave con ferito in codice rosso a Gorizia, alle 2:22 della notte, poco dopo il brutto incidente in via Filzi a Trieste. È successo a Sant'Andrea in Via del Carso: un'auto ha investito un pedone, e subito è stata inviata sul posto un'ambulanza con automedica. Sono state effettuate manovre avanzate per stabilizzare il ferito, trasportato in codice rosso a Gorizia. Poi, in elicottero, è stato trasportato all'ospedale di Udine. Allertati i Carabinieri.