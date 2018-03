Incidente in via Svevo: investito pedone di 76 anni

Violento investimento sulle strisce tra via Svevo e via Pola: Si tratta di G.E., un uomo di 76 anni che intorno alle 10.45 di oggi, giovedì 8 marzo, è stato travolto da una Ford Fiesta condotta da una donna, S.L., di 73 anni.

L'uomo investito non sarebbe in pericolo di vita e si trova ora a Cattinara dov'è stato trasportato dal 118 giunto sul posto con ambulanza e automedica. Sul posto, per i rielivi di rito e dirigere il traffico la Polizia locale.