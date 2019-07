Paura in via San Pelagio: madre e figlio in un'auto sospesa in bilico

Momento di terrore per una madre e un figlio rimasti intrappolati in un'auto sospesa sul ciglio di un terrapieno, fino all'arrivo dei soccorsi. Nella tarda mattinata di ieri è stata una Volante della Questura a prestare soccorso in via San Pelagio a una madre e al figlioletto rimasti intrappolati all’interno della loro autovettura, uscita fuoristrada e sospesa in bilico sul terrapieno in terra battuta. Non è stato facile per gli operatori ridare aderenza alle ruoti motrici per dare modo al mezzo di uscire dall’argine. I due, molto spaventati, hanno collaborato attivamente al salvataggio e non hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.