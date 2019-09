Bmw sbanda e finisce fuori strada, bimba di nove mesi portata al Burlo

Alle 18 circa nei pressi della località Malchina una Bmw con a bordo quattro cittadini di origine cinese è finita nella boscaglia dopo aver carambolato su un muretto carsico. Le persone, tra le quali anche alcuni minori, sono state soccorse dal personale del 118 che li ha trasportati agli ospedali Burlo Garofalo e Cattinara per accertamenti. Una bambina di nove mesi è stata portata proprio al Burlo. Al momento dell'impatto si trovava nel marsupio in braccio alla madre.

Nessuno degli occupanti tuttavia ha riportato lesioni gravi. Il gruppo proveniva da una festa in un noto locale del posto. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina che hanno fornito anche assistenza per la viabilità. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Da prime ricostruzioni è plausbile una perdita di conoscenza alla guida. Al momento dell'arrivo dei sanitari del 118 il conducente irisultava essere in stato confusionale.