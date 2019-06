Malore davanti all'ospedale: si accascia su un'auto ferma sulle strisce

Una donna di 69 anni si accascia sul cofano di una Panda rossa proprio davanti all'ospedale di Cattinara intorno alle 14 di questo pomeriggio, venerdì 21 giugno. Quello che inizialmente sembrava un investimento sulle strisce pedonali è stato descritto da diversi testimoni come un malore. La signora settantenne, confusa, ha creduto di essere stata investita ma si è solo lasciata andare sul cofano dell'auto già ferma.

Intervenuta sul posto la Polizia Locale (inizialmente la questione sembrava di loro competenza e per questo sono stati chiamati) e due ambulanze del 118 con automedica. La signora, come è facile immaginare, è stata trasportata in brevissimo tempo al pronto soccorso. Le è stato assegnato il codice verde e le sue condizioni non sarebbero gravi.