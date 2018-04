Malore alla guida dello scooter: muore un 78enne

C.G., uomo di 78 anni, ha perso tragicamente la vita oggi, domenica di Pasqua, 1 aprile. Era in sella al suo scooter in via Gortan (nei pressi di via Forlanini) quando è stato improvvisamente colto da un malore: lo scooter Kymco su cui viaggiava, perso il controllo, si è poi andato a schiantare contro alcuni cassonetti della spazzatura.

Ad allertare i soccorsi sono starti dei passanti: sul posto il personale del 118 purtroppo però non ha potuto che constatare il decesso del 78enne. Sul luogo dell’incidente, per i rilievi di legge, la Polizia locale.