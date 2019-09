Si ferma in mezzo all'autostrada e muore: tragedia sull'A34

Un'auto ferma in mezzo all'autostrada, poi il vano intervento dei soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso del conducente. È accaduto questa mattina (mercoledì 25 settembre), quando la polizia stradale, il 118 e il personale di Autovie Venete sono intervenuti sulla A34 nel tratto tra Villesse e Gradisca d’Isonzo in direzione Gorizia in seguito a una segnalazione. L'uomo aveva 56 anni, abitava in Slovenia e lavorava a Venezia. Stava tornando a casa dopo il lavoro quando presumibilmente è stato colto da un malore fatale.

L'intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino quando è stata notata una vettura rallentare e fermarsi. Gli agenti della polizia stradale, giunti sul posto, hanno sfondato il finestrino dell’auto per cercare di soccorrere l’automobilista, ma purtroppo anche i soccorsi sanitari sono risultati portroppo vani. Nel tratto interessato non si sono verificati rallentamenti e code.