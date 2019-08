Malore fatale alla guida sull'A23

Malore fatale per un guidatore questa mattina in A23. L'uomo stava percorrendo il tratto autostradale quando, all'altezza dell'uscita Carnia, ha accusato un malore e ha accostato. Manovra che purtroppo non gli ha salvato la vita: il guidatore è morto poco dopo. Inutili i soccorsi allertati dai mezzi in transito. Sul posto la polizia Stradale. Notizia in aggiornamento.