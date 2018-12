Maxi tamponamento in viale Miramare, otto auto coinvolte

Maxi tamponamento in viale Miramare, all'altezza dell'attraversamento pedonale che porta al parcheggio. È successo poco prima di mezzogiorno e sono rimaste coinvolte otto macchine, la prima si era fermata sulle strisce per far passare un pedone, le altre a seguire si sono tamponate a catena. Ancora non chiare le dinamiche dell'incidente vista la disposizione discontinua e inconsueta delle auto. Sul posto la Polizia Locale, che sta effettuando i rilievi, e due ambulanze. In tutto tre i feriti con varie contusioni e traumi ma nulla di serio per nessuno di loro. Si stanno registrando rallentamenti al traffico, le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale.