Monfalcone, scontro frontale tra due auto: tre feriti

È successo oggi, 12 maggio, poco prima delle 11.00 a Monfalcone in via Bellin, angolo via Fratelli Fontanot. L'incidente ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. Fortunatamente tutti sono usciti autonomamente dalle rispettive macchine. Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Monfalcone.

Sul posto anche i vigli del fuoco di Gorizia e i Carabinieri della zona.