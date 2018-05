Schianto mortale in Friuli: muore un 51enne triestino

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 maggio, a Colloredo di Prato, frazione del comune di Pasian di Prato. A perdere la vita un motociclista, classe '66, in sella al suo scooter Kymco. F.C., che era originario di Trieste ma da tempo viveva in Friuli, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con una Dacia Sandero: secondo i primi accertamenti proveniente dal senso opposto di marcia, mentre percorreva la vecchia strada provinciale 60, che nelle sue estremità collega Udine a Flaibano.

Per il triestino non c'è stato nulla da fare, nonostante le operazioni di rianimazione del personale del 118 giunto sul posto insieme alla Polizia stradale per i rilievi, la polizia locale e l'elisoccorso.