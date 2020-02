Schianto fatale in moto a Monfalcone: morto un 38enne triestino

Ha perso il controllo della sua moto e nell'impatto ha perso la vita: è successo a Marco Furlan, 38enne triestio e residente a Sistiana. La tragedia è avvenuta nella notte di oggi, giovedì 20 febbraio, in via Consiglio d'Europa a Monfalcone, in zona stazione. La zona non era trafficata vista l'ora tarda, e anche a causa del buio il corpo di Marco è stato ritrovato solo la mattina dopo da una persona che transitava da quelle parti in macchina. Purtroppo l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica del 118, allertate attraverso una chiamata al NUE 112, non è servito a salvare l'uomo, che aveva riportato ferite troppo gravi. Notizia in aggiornamento.