Investimento mortale a Barcola, perde la vita un uomo

Incidente mortale a Barcola questa mattina, poco prima delle 8 all'altezza del civico 157, di fronte alla pineta. A perdere la vita è stato un uomo, sulla settantina, investito da una Volkswagen Polo di colore grigio. In base ai primi riscontri effettuati dalla Polizia Locale — sul posto per i rilievi — il soggetto stava attraversando la carreggiata quando è stato investito dalla vettura. La Polo stava viaggiando in uscita dal centro città, diretta verso Miramare.

Soccorsi

È intervenuta anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari, dopo i disperati tentativi di rianimare il ferito, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Traffico

La strada, una delle principali arterie per raggiungere la città, è stata chiusa per consentire le operazioni di rilievo e per la rimozione della salma. Inevitabili le code in ingresso e in uscita e i conseguenti disagi considerata l’ora di grande afflusso di traffico veicolare.