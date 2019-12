Investe una persona, poi scappa: indaga la Polizia Locale di Muggia

Un'auto investe una persona sulle strisce in via Caduti sul lavoro a Muggia, poi si allontana facendo perdere le tracce. È successo lunedì sera, 15 dicembre, e sono ora in corso, da parte della Polizia Locale di Muggia, le indagini per accertare l'autore dell'investimento. Si tratterebbe di un veicolo con targa straniera. L'incidente stradale ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto all'Ospedale di Cattinara della vittima dell'investimento. Gli accertamenti sono ora al vaglio della della Polizia Locale del Comune di Muggia, giunta in loco per i rilievi.