Nevischio sul Carso: incidente in autostrada al bivio Prosecco-Fernetti (VIDEO)

Nonostante le alte temperature e la pioggia di questa mattina, intorno alle 9.20 il nevischio caduto sul Carso depositandosi sull'asfalto l'ha reso molto scivoloso e si è verificato un incidente poco prima del "bivio" Prosecco-Fernetti lungo il raccordo autostradale. Due auto, una delle quali finita in testacoda, si sono scontrate per motivi al vaglio della Polizia stradale intervenuta: non risultano feriti, ma il traffico sta risentendo dello schianto visto che si viaggia a una sola corsia (sul posto anche il personale Anas).

(Video di Lorenzo Degrassi)