Pedone investito da un'auto oggi, 9 agosto, in via Flavia all'altezza del civico 84. La vittima è una donna di 57 anni che, dopo le prime cure del caso, è stata trasportata in codice giallo presso il pronto soccorso di Cattinara.

Oltre all'ambulanza e l'automedica, sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.