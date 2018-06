Incidente in via Alpi Giulie: auto sbanda e finisce nella scarpata

L'incidente è avvenuto oggi, 15 giugno, attorno alle 12.45 in via Alpi Giulie all' incrocio con Rio storto. Una donna, M.P. del 59, a bordo di un'Opel Corsa, ha perso il controllo del mezzo mentre cercava di imboccare la curva, ed è finita nella scarpata a 20 metri dal ciglio della strada.

A bordo, oltre alla conducente, vi era anche un uomo, D.G: del 75. Fortunatamente entrambi sono rimasti illesi.

Sul posto sono giunti la Polizia Locale per i rilievi e i vigili del fuoco con l'autogru.

Gallery