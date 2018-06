Incidente in via Marchesetti: perde controllo dell'auto e finisce contro i paletti

L'incidente si è verificato oggi, 23 giugno, attorno alle 10.00 in via Marchesetti, nel tratto tra via Chiadino e via Biasoletto. Un uomo, M.S. di 87 anni, mentre risaliva via Marchesetti a bordo di una Ford Focus, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro i paletti segnaletici a bordo della strada. Coinvolta anche un' auto in sosta che è stata lievemente danneggiata.

Fortunatamente il conducente dell'auto è rimasto illeso. Notevoli, invece, i danni all'autovettura.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.