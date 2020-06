Perde il controllo della smart e finisce contro il guardrail in ex Gvt

Incidente in ex Gvt al chilometro 11: probabilmente a causa dell'asfalto bagnato una Smart ha perso il controllo dell'auto andando prima a cozzare contro il guardrail centrale e finendo poi la corsa in piazzola di sosta. È successo oggi, sabato 20 giugno, intorno alle 10 del mattino. Apparentemente illesa la donna al volante, ma molto spaventata per l'accaduto. Sul posto l'ambulanza del 118, la Polizia stradale per i rilievi e il personale dell'Anas per la viabilità e la messa in sicurezza.

