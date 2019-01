Perde il controllo dell'auto e finisce contro un furgone in sosta

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un altro veicolo in sosta. L'incidente stradale si è verificato oggi, 31 dicembre, in salita di Gretta all'altezza della scuola media Pietro Addobbati. Il conducente di una Hyundai, dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, ha colpito un furgone Fiat Fiorino in sosta lungo la via.

A causa dell'impatto, la ruota posteriore sinistra del Fiorino è esplosa, mentre a bordo dell'auto è esploso l'airbag. Sul posto la Polizia Locale e il carro attrezzi che ha portato via la Hyundai.

Gallery