Follia in autostrada: tragedia sfiorata sull'A4

Durante un pericoloso sorpasso in autostrada, una Range Rover sperona ripetutamente e violentemente contro le barriere laterali un monovolume incastrato nella corsia occupata dai tir. Una scena da film, che poteva finire in tragedia.

I fatti

La surreale vicenda si è svolta intorno alle 20.15 di ieri sera nel tratto interessato dai lavori per la Terza corsia, in direzione Trieste, dopo l'uscita di Latisana. La corsia di destra è piena di tir, e una Ford Galaxy grigia con 4 passeggeri a bordo, tre femmine e un maschio tutti tra i 30 e i 40 anni, stanno rientrando da una trasferta di lavoro, si mette in corsia di soprasso. Passa poco tempo quando dietro di loro si piazza una Range Rover grigia guidata da uomo.

Il tentativo di sorpasso

Il guidatore riduce sempre più la distanza di sicurezza, continuando a sfanalare la Ford come a chiedere insistentemente di lasciare libera la carreggiata. Ma, essendo occupata dai camion, per i quattro occupanti del monovolume non è possibile rientrare nella corsia di destra. Quando finalmente si apre uno spiraglio per immettersi nella corsia, tra un tir e l'altro, la Range Rover inizia il sorpasso accompagnato da un lungo suono di clacson.

Lo speronamento

Non soddisfatto, l'autista della Range Rover inizia - gesticolando e inveendo - a stringere la Ford Galaxy contro le barriere Jersey, colpendo ripetutamente la fiancata sinistra e schiacciando la vettura costretta a continuare la sua corsa per non finire schiacciata dal tir che la segue. A quel punto la Range Rover, soddisfatta del suo operato, accelera e scappa a tutta velocità.

Le conseguenze

Fortunatamente il guidatore della Ford ha mantenuto il controllo della vettura, riuscendo a non farla carambolare né fermare tra i camion in corsa.

La denuncia

Immediatamente è stata fatta denuncia alla polizia stradale di Palmanova, ma i passeggeri del Ford Galaxy lanciano un appello a chiunque stesse percorrendo quel tratto nella serata di ieri, al fine di identificare la persona che guidava il Range Rover grigio e ha attentato alla vita di quattro persone.