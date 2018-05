Incidente in ex Gvt, tre auto coinvolte: un furgone si da alla fuga dopo lo schianto

Ancora uno schianto sull'ex Gvt all'altezza dell'ormai "famosa" curva dell'Italcementi. Scena di decine di incidenti negli ultimi mesi, tutti vedevano la complicità dell'asfalto bagnato con la velocità di guida non idonea alle condizioni della strada; anche oggi sembra che il primo dei due incidenti correlati sia avvenuto per le medesime cause.

Erano le 16.15 quando una Toyota Yaris con alla guida un ragazzo di 28 anni, L.A. le iniziali, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro i guard rail di cemento per poi fermare la sua corsa sulla corsia di sorpasso poco più avanti. Nel mentre stava sopraggiungendo una Fiat Punto con alla guida S.R. (del '59, anche lui maschio) che è riuscito a fermarsi in tempo per evitare l'impatto con la Yaris; purtroppo per lui però un furgone, un Volkswagen Caddy non si è fermato in tempo andando a colpire la Punto.

Il conducente del furgone però ha ben pensato di fare retromarcia e poi superare i mezzi incidentati dandosi alla fuga. Una pattuglia della Polizia locale giunta sul posto si è subito messa alla ricerca del pirata della strada e ha individuato il Caddy parcheggiato nei pressi del Molo Fratelli Bandiera; mentre nel frattempo sull'ex Gvt veniva istituita l'uscita obbligatoria in via Caboto (per circa 40 minuti) così da permettere al personale della Polizia locale, Vigili del fuoco, 118 e Anas di soccorrere i feriti, ripristinare la sicurezza della strada, effettuare i rilievi di rito: solo S.R., il conducente della Fiat Punto è stato trasportato all'ospedale di Cattinara.

Proprio questo elemento, ossia il ferimento e la fuga, rischiano di inguaiare il conducente del furgone: infatti potrebbe profilarsi il reato di omissione di soccorso. La Polizia locale, individuato il furgone, ora sta rintracciando il proprietario per le formalità di rito.