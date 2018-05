Quarto incidente in un giorno in A4: nuova chiusura tra Portogruaro e Latisana

Giornata veramente difficile quella di oggi – giovedì 10 maggio – sulla A4 Venezia Trieste, caratterizzata da una serie di incidenti in punti diversi che hanno richiesto più chiusure. Riaperto da poco (alle ore 15,00) il tratto di A4 fra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia, così come lo svincolo in entrata a Villesse, sempre per chi transita verso Venezia, entrambi chiuse dalle 13,30, un nuovo sinistro, sempre in A4 – fra due mezzi pesanti (nessun ferito) – accaduto poco dopo la riapertura nel tratto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, ha richiesto una nuova chiusura. Questa volta è stato chiuso l’allacciamento A28/A4 a Portogruaro in direzione Trieste. Sul posto ci sono il personale di Autovie, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici per rimuovere i mezzi incidentati. In direzione Trieste ci sono code fra San Stino di Livenza e Latisana, mentre nella direzione opposta ci sono rallentamenti per curiosi fra Latisana e Portogruaro.