Raffica di incidenti sulla statale 202, uscita obbligatoria in via Caboto

Tre incidenti con uscita di strada autonoma sulla strada statale 202: Anas informa che la strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico in corrispondenza del km 4,900, tra gli svincoli di Via Caboto e Valmaura. Il traffico in direzione Trieste è temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Via Caboto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per stabilire le dinamiche dell'incidente, per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.