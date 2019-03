Ruspa danneggia un’auto: conducente all’ospedale

Una ruspa danneggia un'auto con la benna, ferendo il conducente in maniera non grave. Un incidente dalla dinamica insolita e ancora tutta da accertare, che ha avuto luogo alle 16 in largo città di Santos dietro la sala Tripcovich. Coinvolta una ruspa impiegata nei lavori di riqualificazione della zona, che ha urtato una Skoda grigia con la benna sfondando il parabrezza e deformando il veicolo. Il conducente dell'auto, uomo di 47 anni, è rimasto ferito ed è stato portato a Cattinara in codice verde. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale, anch'essa intervenuta sul posto insieme ad ambulanza del 118 e motosoccorso.