Incidente sulle rive, coinvolti un'auto e un camion

Un camion con una targa dell'est, in seguito a una collisione, danneggia gravemente la fiancata laterale a un'auto. Entrambi uscivano dal Molo IV nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre quando, per dinamiche ancora da chiarire, si è verificato lo scontro. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita e sul posto è intervenuta solo la Polizia Locale per i rilievi. Notizia in aggiornamento.