Schianto tra auto e furgone in via Cadorna: un ferito a Cattinara

Un violento schianto tra un'auto e un furgone ha avuto luogo oggi intorno a mezzogiorno all'Incrocio tra via Cadorna e via San Giorgio. Coinvolta una Hyundai Matrix guidata da un 55enne che veniva da via San Giorgio, e un fiat Ducato (alla guida un 50enne). L'uomo alla guida della Matrix è ferito ma non sembrerebbe grave ed è ora in osservazione a Cattinara. Il conducente del Fiat Ducato, invece, è rimasto illeso insieme al suo passeggero. Dalle ricostruzioni sembra che all'incrocio il Ducato abbia mancato la precedenza alla Matrix, che pare non mantenesse una velocità commisurata alle condizioni di tempo e di luogo. Danni ingenti ai veicoli. Via Cadorna è stata chiusa da piazza Venezia a via San Giorgio, deviati anche i percorsi degli autobus per circa un'ora.