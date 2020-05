Schianto tra auto e furgone in via Valdirivo: strada chiusa

Si è verificato stamattina intorno alle 9 un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto (una Opel blu), all'incrocio tra via Valdirivo e via Roma. Intervenuta un'ambulanza del 118 ma nessuno dei conducenti ha riportato ferite gravi, danni importanti invece per i mezzi, soprattutto il furgone che nell'impatto ha perso parte del carico. Anche a causa della ghiaia sull'asfalto via Valdirivo è stata chiusa nel tratto che va da via Roma alle Rive. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.

