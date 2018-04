Schianto auto-moto in via Xydias, strada chiusa per 20 minuti e traffico in tilt

Schianto auto-moto questa mattina (19 aprile) alle 10.45 in via Xydias, nell'intersezione con viale XX Settembre. Coinvolti uno scooter Aprilia e una Nissan, la via è stata chiusa per 20 minuti durante i quali il traffico ha subito forti disagi, tanto che l'ambulanza del 118 è dovuta entrare nella strada in contromano. Non ci sarebbero feriti gravi, sul posto si è recata anche la Polizia locale per i rilievi.