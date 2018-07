Schianto auto-scooter in via Carducci (FOTO)

Un incidente in via Carducci questa mattina alle 11 e 10, nella collisione sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter. Sul posto la Polizia locale per i rilievi, che decreteranno la dinamica dell'incidente. Traffico in tilt per 15 minuti, intervenuta anche l'ambulanza del 118, che ha trasportato un ferito a Cattinara. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

