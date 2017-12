Schianto auto-scooter in strada di Fiume, minorenne all'ospedale

Una frattura esposta del femore per E.D., un ragazzo di diciassette anni alla guida di un Typhoon che alle 22 di sabato 3 dicembre è rimasto coinvolto in un incidente in strada di Fiume, non lontano dall'ospedale di Cattinara. Una donna del 93, B.M., era alla guida della Renault Clio che, per dinamiche al vaglio della Polizia locale, si è schiantata contro il mezzo a due ruote. Sul posto si è recato tempestivamente il 118 che ha trasportato il giovane al vicino pronto soccorso.