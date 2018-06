Schianto auto-scooter in via Pigafetta: ragazza 25enne all'ospedale in codice giallo

Schianto auto-scooter in via Antonio Pigafetta: alle 17:11 i due mezzi si sono scontrati all'altezza del civico 7. Guidava lo scooter una ragazza di 25 anni che ha riportato un trauma al rachide e fratture agli arti inferiori. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica che hanno trasportato la paziente al pronto soccorso di Cattinara in codice giallo. Sul luogo dell'incidente anche Polizia locale e vigili del fuoco