Schianto auto-scooter in via Roma: strada chiusa e rallentamenti

Violento schianto tra un'auto e uno scooter in via Roma, all'incrocio con via Torrebianca, alle 18:20 circa di sabato 7 luglio. Il tratto di via Roma fino a quel momento non interdetto al traffico (in occasione della "Notte dei saldi") è rimasto chiuso per circa 40 minuti onde permettere agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi. La circolazione nell'incrocio è stata ora ripristinata.

Intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha portato al pronto soccorso di Cattinara la donna che guidava lo scooter. Il fatto ha causato rallentamenti al traffico, come segnalato anche dal Comune sui canali social. Le dinamiche sono ora al vaglio della Polizia locale.